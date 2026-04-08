Seit ein paar Jahren lockt Neustadt unter dem Stichwort Erlebnissonntag Gäste ins Herz der Weinstraße. Was am 12. April geboten wird, und warum die Weinproben so gut ankommen.

Vier Erlebnissonntage gibt es in diesem Jahr in Neustadt. Am 12. April geht es los. An allen Terminen gibt es zur Jahreszeit passende Weinproben. Beim Auftakt lautet das Motto „Rosa Leuchten im Glas“. Dieses Mal werden über 100 Roséweine bei der Verkostung im Angebot sein. Frank Weisenburger vom Stadtmarketing organisiert die Weinproben und freut sich über eine unverändert gute Nachfrage bei diesem Angebot. „Von der Krise in der Weinbranche merken wir dabei nichts“, sagt Weisenburger.

Vielmehr hätten sich die vier Neustadter Termine bei Winzern in der Region herumgesprochen. Viele seien sehr interessiert und gerne mit dabei, „weil sie ja nur den Wein dafür stellen müssen, alles weitere rund um die Verkostung übernehmen wir, sie haben für diese Proben also wenig Aufwand“, so Weisenburger. Inzwischen müssten die lokalen Winzer sich sogar auf eine Rebsorte pro Termin konzentrieren, damit das Angebot für die Besucher noch überschaubar bleibe.

250 Tickets für die Weinprobe

Und auch bei den Gästen der Weinprobe habe er in den vergangenen Jahren keinen Rückgang beim Interesse feststellen können. „Viele kommen immer wieder.“ Auch für die Probe am 12. April seien schon über 50 Vorbestellungen eingegangen. Maximal 250 Tickets werden jeweils vergeben, damit es zu keinem Gedränge kommt und jeder in Ruhe probieren kann. „Die meisten Tickets werden direkt in den Tagen vor dem Erlebnissonntag verkauft“, so die Beobachtung von Weisenburger. Inzwischen habe man sich entschieden, die Weinproben immer im Ratssaal abzuhalten. Im Saalbau sei es zwar auch schön gewesen, „aber das Rathaus ist direkt am Marktplatz und an der Fußgängerzone und somit mitten im Geschehen“. Das sei für viele Gäste besser, etliche nutzten dann auch spontan die Gelegenheit, einen Wein zu probieren. Es gebe daher zwei Ticket-Optionen: Man könne ein Bändchen kaufen und damit im Prinzip alle Weine probieren. „Oder man kauft sich ein Ticket für ein Glas Wein, das machen etliche als Pause während des Sonntagseinkaufs“, sagt Weisenburger. Daher werde auch der Rathausinnenhof gemütlich gestaltet, damit die Weinfreunde sich dort in Ruhe aufhalten und ihren Tropfen genießen können.

So wird sich der Frühlingsmarkt am 12. April präsentieren. Foto: Kerstin Gellweiler/Stadtmarketing/oho

Die Kombination aus besonderem Markt, geöffneten Läden sowie Weinprobe habe sich als Markenkern der Neustadter Erlebnissonntage etabliert, betont Weisenburger. „Gäste berichten uns immer wieder, dass sie gerne über den Markt schlendern und in Läden einkaufen und zwischendurch auf einen Wein zu uns kommen, um dann wieder einkaufen zu gehen.“ Um das Gesamtpaket zu bewerben, gibt es nun erstmals einen Flyer, der auf alle vier Erlebnissonntage (12. April, 3. Mai, 4. Oktober und 8. November) samt Programm hinweist. „Die Broschüren haben wir bereits beim Mandelblütenfest verteilt“, so Weisenburger.

50 Stände beim Frühlingsmarkt

Für den 12. April erwartet Marktmeisterin Julia Litzinger rund 50 Stände für den Frühlingsmarkt auf dem Marktplatz sowie in den Straßen der Fußgängerzone und auch auf dem Hetzelplatz. Auch die Landesgartenschau-Gesellschaft wird mit einem größeren Info-Angebot auf dem Hetzelplatz präsent sein. Zudem werde auf dem Marktplatz ein Kinderkarussell aufgebaut. Im Citymanagementbüro sei mit den Quartierspaten eine Pflanzaktion für die gemeinsam beschafften Kübel geplant. Außerdem ist wieder eine besondere Altstadtführung samt Abstecher zu „Rosa Leuchten im Glas“ vorgesehen. „Wir wollen unseren Besuchern etwas bieten, nicht nur offene Geschäfte“, sagt Weisenburger.

Der Markt wird am 12. April von 11 bis 18 Uhr geöffnet sein. Besucher finden hier Dekoelemente, Gartenprodukte sowie regionale Spezialitäten, ab 13 Uhr sind die Innenstadt-Geschäfte sowie die Weinprobe „Rosa Leuchten im Glas“ geöffnet. Tickets für die Weinprobe sowie die Stadtführung mit Weinprobe gibt es in der Tourist-Information oder unter www.neustadt.eu/rosaleuchten.