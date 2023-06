Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der erste Bauabschnitt von „Wasser in die Stadt“ nimmt Formen an. Das von der Bürgerstiftung initiierte Projekt wird derzeit zwischen Hauptstraße und Klemmhof umgesetzt. Wir haben unsere Leserinnen und Leser gefragt, wie es ihnen bislang gefällt. Die auf Facebook, per E-Mail und telefonisch geäußerten Meinungen gehen auseinander.

Für eine Baustelle in Neustadt geht das alles erfrischend zügig. Davon bin ich wirklich begeistert. Den Bäumchen wünsche ich viel Erfolg beim Wachsen in der Betonwüste.