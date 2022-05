Die Neustadter „Freunde der Stadtbücherei“ veranstalten am Samstag, 21. Mai, 10 bis 14 Uhr, ihren Bücherflohmarkt vor der Stadtbücherei im Klemmhof. Neben Lesestoff – zum Beispiel für den Urlaub –, der für einen Euro pro Pfund Buch erstanden werden kann, tun die Käufer auch ein gutes Werk: Der Erlös wird für die Ukraine-Hilfe zur Verfügung gestellt. Gedacht ist vor allem an Schulen in Neustadt und Umgebung, die von dem Geld eventuell zweisprachige (Lehr-)Bücher besorgen können.