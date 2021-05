Hintergrund: Sportplätze sind erstmals seit Beginn der Coronavirus-Pandemie wieder geöffnet. Am Dienstagvormittag waren es in Maikammer „nur zwei Leute“, die Bürgermeister Karl Schäfer dort angetroffen hat. Wer nun wieder Sport treibt, sollte vorher unbedingt zu Hause noch einmal aufs Klo gehen.

Auf die Plätze, fertig, los: Noch ist es ruhig auf den Sportplätzen. „Aber das wird sich mit Sicherheit ändern“, sagt Karl Schäfer. Wer sich auf den Leichtathletik-Anlagen wieder austoben will, muss sich an Regeln halten. Das Nutzen der Sportplätze ist laut Landesverordnung nur für den Individualsport erlaubt sowie für Familien. „Wenn zwei Familien kommen und mit dem Ball kicken wollen, muss die eine Familie auf das eine, die andere Familie auf das andere Tor spielen“, verdeutlicht der Maikammerer Bürgermeister die Regeln. Das Minispielfeld in Maikammer sei so klein, dort könne sich nur eine Familie aufhalten. Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr. „Vielleicht müssen wir die Zeiten ändern, damit auch Berufstätige abends dort hin können“, überlegt Schäfer.

Ob der Mindestabstand von 1,5 Metern zum nächsten Menschen eingehalten, ob auf Partnerübungen oder herkömmliches Mannschaftstraining verzichtet werde, das werde beobachtet. Karl Schäfer hat mit dem TV Maikammer und dem TuS Maikammer abgestimmt, dass die Vereine während der Öffnungszeiten auf dem Maikammerer Sportplatz Aufsichten abstellen, die das Einhalten der Vorschriften überwachen. Die Aufsichten könnten auch Nutzungsbeschränkungen aussprechen. Schäfer: „Sollten sich genügend Aufsichtspersonen finden, kann die Nutzungszeit erweitert werden.“

Verwaltung stellt eine Aufsicht

In Neustadt steht seit Montag das Stadion den Leichtathleten wieder zur Verfügung: von 9 bis 12 Uhr und von 16 bis 19 Uhr und ebenfalls „unter Berücksichtigung der 4. Coronabekämpfungsverordnung“. Darüber hat die Stadtverwaltung informiert. Die Verwaltung stellt während der gesamten Öffnungszeiten eine Aufsicht. Denn Trainingseinheiten mit direktem Kontakt zu einem anderen Menschen sind untersagt. Die Sportplätze am Schulzentrum Böbig und auf dem Gelände des Mußbacher Freibades bleiben laut Verwaltung noch geschlossen.

In Deidesheim ist die Bezirkssportanlage ebenfalls geöffnet, die Halle indes bleibt geschlossen. Eine Aufsicht, die kontrolliere, dass zum Beispiel der Mindestabstand eingehalten werde, werde es dort nicht geben, sagt Peter Lubenau, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Deidesheim. „Wir werden aber stichprobenartig überprüfen“, fügt er hinzu.

Laut Manfred Kirr, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Lambrecht, gibt es keine Verbandsgemeinde-eigenen Anlagen. In Neidenfels existiere ein Sportplatz, der der Gemeinde gehöre. Und der bleibt nach wie vor geschlossen. Darüber informiert Sybille Höchel, Bürgermeisterin in Neidenfels. „Wir haben hier keinen Individualsport wie Leichtathletik“, begründet sie dies. „Wir haben hier Fußball und eine Ballsportgruppe.“

Hallen bleiben geschlossen

„Auch wenn der Schulbetrieb in den nächsten Wochen schrittweise wieder aufgenommen wird, bleiben die kreiseigenen Schulsporthallen zunächst weiterhin für die außerschulische Nutzung, zum Beispiel durch Vereine, geschlossen“, informiert Sina Müller, Pressesprecherin der Kreisverwaltung in Bad Dürkheim. Der Kreis folge damit der neuen Landesverordnung, die seit dem 20. April zwar die Benutzung von Sportanlagen erlaube – aber nur im Freien und nur alleine, zu zweit oder mit Menschen aus demselben Haushalt.

Wieder geöffnet ist die Freiluft-Sportanlage bei der Siebenpfeiffer-Realschule plus in Haßloch. Diese ist laut Müller die einzige Freiluft-Sportanlage in Kreisbesitz.

Was alle geöffneten Anlagen übrigens gemeinsam haben: Die sanitären Anlagen und damit auch die Toiletten bleiben geschlossen, um das Ansteckungsrisiko mit dem Coronavirus so gering wie möglich zu halten. „Ich gehe davon aus, dass die Leute den Platz nicht allzu lange nutzen“, sagt Karl Schäfer. Man müsse abwarten, wie sich alles entwickle. „Es geht jetzt einfach nur darum, dass die Leute sich bewegen dürfen“, ergänzt Peter Lubenau.