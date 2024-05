Zweitligist SC Neustadt steckt nicht nur die erste Saisonniederlage ein. Auch der Zug zum Aufstiegsturnier scheint abgefahren.

Der SC Neustadt verlor beim SV Cannstatt seine erste Partie in dieser Saison der Zweiten Wasserball-Liga Süd. Nach dem 9:20 (2:4, 1:6, 3:6, 3:4) sieht SCN-Trainer Thorsten Preuß auch keine Chance mehr, am Saisonende als Meister am Aufstiegsturnier zur Bundesliga-B-Gruppe teilzunehmen. Cannstatt hatte das Hinspiel in Neustadt lediglich mit 7:9 verloren. Preuß: „Und bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich.“ Der SCN musste nicht nur auf Xaver Schädler verzichten, der berufsbedingt fehlte, sondern Timo van der Bosch fiel außerdem krankheitsbedingt aus. Preuß: „Unser Exnationalspieler hat alles versucht, um fit zu werden. Doch ein Einsatz war nicht möglich.“ So waren mit Leon Köppl und Flynn Laux zwei U16-Spieler im Kader.

Cannstatt sorgt für Neustadter Fehlpässe

Die Cannstatter Abwehr setzte den SCN von Beginn an stark unter Druck. Die enge „Pressdeckung“, eine frühe Manndeckung, als die Neustadter erst an der Mittellinie waren, sorgte für zahlreiche Fehlpässe und somit für erfolgreiche Cannstatter Konter. SCN-Keeper Hendrik Hummel hatte meist zwei Angreifer vor sich, die vorher die SCN-Abwehr überspielt hatten. So hatte Hummel kaum Chancen, den Ball noch abzufangen. Kapitän Matthias Held musste fünf Minuten vor Spielende nach drei Zeitstrafen aus dem Becken. Aber zu diesem Zeitpunkt war die Partie bereits entschieden. Neustadt konnte auch aus zwölf Überzahlspielen nach Wasserverweisen von Cannstatter Spielern nur fünf Chancen zu Treffern nutzen. Preuß: „Wir waren zu sehr unter Druck, produzierten Fehlpässe, die ersten beiden Viertel standen wir uns selbst im Weg, waren unser eigener Gegner. Es war bitter: Bei den Kontern schauten wir oft verträumt hinterher. Den Rückstand der ersten Hälfte konnten wir nicht mehr aufholen. Van der Bosch hat überall gefehlt. Bei dem manchen Spielern wirkten sich auch Trainingsdefizite aus.“

Die SCN U16-Junioren verloren ihr Auswärtsspiel beim SV Cannstatt mit 12:16 (4:7, 1:4, 1:4, 6:1). Sie waren allerdings nur mit zehn Spielern angetreten, Flynn Laux erzielte acht Treffer.