Auf dem Gelände der zukünftigen Landesgartenschau in Neustadt werden ab Anfang Februar auf einer Fläche von rund 6000 Quadratmetern erste Pflegearbeiten durchgeführt. Sie sollen eine weitere Verbuschung ehemals offener Wiesenflächen verhindern, teilt die Landesgartenschau-Gesellschaft mit. Außerdem sind Arbeiten zur Pflege und zur Verkehrssicherheit an Kopfweiden notwendig. Diese werden entlang des südlichen Ufers des Rehbachs stattfinden. 25.000 Quadratmeter des Landesgartenschau-Geländes sollen als extensive Feuchtwiesen entwickelt werden. Solche Feuchtwiesen zeichnen sich durch besonders hohe Artenvielfalt und Blütenreichtum aus. „Der Bereich wird zugleich weiter als Überschwemmungsgebiet für den Rehbach dienen und damit eine wichtige Aufgabe in Sachen Klimaanpassung übernehmen“, so die Landesgartenschau-Gesellschaft. Derzeit ist das Gebiet jedoch unzugänglich, da die früheren Wiesen bis zu zwei Meter hoch mit Brombeeren überwuchert sind. Außerdem stehen entlang des Rehbachs mehrere Kopfweiden, die jahrelang nicht gepflegt wurden. Ziel ist es, die Bäume als Habitat- und Nistbäume zu erhalten. Einige Bäume sind durch Fäulnis allerdings bereits stark geschwächt und können nicht erhalten werden. Im Rahmen mehrerer Ortsbegehungen mit Fachleuten wurden die Weiden ausgewählt, die gefällt werden müssen. Den Auftrag wird ein Neustadter Fachbetrieb ausführen.