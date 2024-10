Der Neustadter Patenschaftsweinberg hat eine erste Patin: Eine Riesling-Rebe im Gimmeldinger Kapellenberg ziert nun Lone Heinemanns Name. Warum sich die Idee für Paten, Stadt und Weingut lohnt.

Die Rebstockpatenschaft wurde von der Tourist, Kongress und Saalbau GmbH (TKS) und dem Weingut Stolleis initiiert. 90 Euro kostet sie für drei Jahre, 130 Euro für fünf. In dieser Zeit erhalten Paten per Newsletter alle Informationen zum Gedeihen ihrer Rebe, Wissenswertes über Lage und erforderliche Arbeiten.

Zusätzlich bietet die TKS ein Patenwochenende an. Das ist ein Übernachtungsarrangement mit Führungen und Vorträgen zum Wein in Zusammenarbeit mit dem Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) und dem Weingut Stolleis. Beim Besuch im Weinberg ist der Rebstock mit dem Namen des Paten gekennzeichnet. Eine Flasche Wein aus dem Weinberg und ein hölzerner Glasuntersetzer sind im Preis enthalten. Eine Patenschaft kann ab sofort bei der TKS, direkt im Weingut Stolleis oder online erworben werden.

Wissen, wo es herkommt

Die erste Patin heißt Lone Heinemann aus Göttingen. Sie arbeitet in einer Weinbar und hat sich für eine längerfristige Patenschaft entschieden. Sie sei interessiert am Thema und habe aus diesem Grund bei der Lese auf dem Weingut Stolleis geholfen, deren Weine sie in ihrer Bar führe. Sie sei begeistert über den direkten Kontakt zu dem Kulturgut Wein und wolle informiert bleiben. „Wenn man weiß, wie er entsteht und wie viel Arbeit dahintersteckt, schmeckt der Wein gleich viel intensiver und besser“, sagt die junge Frau.

Entstanden ist die Idee zum Patenschaftsweinberg aus der Strategieplanung NIA, die Abkürzung zu „ Neustadt im Aufbruch“, in der die Entwicklung zur Wein- und Demokratiestadt verstärkt angegangen werden soll. Die TKS siedelte das Projekt bei sich an und suchte Partner. Der Weinberg in der Lage Kapellenberg sei ideal gelegen, gut zu erreichen und biete zudem einen fantastischen Blick auf die Region, sagt Martin Franck, Geschäftsführer der TKS.

Stärkere Bindung

Um einen passenden Patenschaftsweinberg zu finden, seien eine Vielzahl von Kriterien aufgestellt worden, die nach dem Ausschlussverfahren abgearbeitet wurden. Es sollte ein Riesling-Weinberg seien, denn schließlich sei die Pfalz als größtes Anbaugebiet für ihren Riesling bekannt. Die Lage, Güte, die Bewirtschaftung, die Art des betreibenden Weinguts und vieles mehr spielte bei der Auswahl des passenden Partners eine Rolle.

Schließlich fiel die Wahl auf das Weingut Stolleis, nicht zuletzt, weil Hans-Christoph Stolleis als einziger Neustadter Winzer den Wettbewerb der „Jungen Pfalz“ gewonnen hat. Sowohl TKS als auch Stolleis erhoffen sich mit der Patenschaft eine stärkere Bindung der Weininteressierten an Neustadt. „Mit der wiederholten Information, den Verkostungen, Vorträgen und dem exklusiven Übernachtungsangebot möchten wir einen Anreiz schaffen, nach Neustadt zu reisen“, sagt Franck.

„Der Weinkunde soll wiederkommen und bei uns Besonderes erleben können“, sagt Stolleis. Schon alleine die schöne Lage des biobewirtschafteten Weinbergs im Kapellenberg mit seiner Aufenthaltsqualität sei ideal, dass sich Weinliebhaber in der Umgebung wohlfühlen.