Mit zwei Modell-Naturschutzorganisationen soll das Naturschutzmanagement des Landes neu strukturiert werden. Die erste Modell-Station ist am Dienstag gestartet worden. Sie besteht aus einem Zusammenschluss der Stadt mit dem Donnersbergkreis und dem Kreis Bad Dürkheim. Trägerin ist der forschende Naturschutzverein Pollichia, dessen Präsident Dr. Michael Ochse und Geschäftsführerin Julia Schulze stellvertretend für die IG Süd, die die Station betreiben soll, beim offiziellen Start im Naturschutzgebiet Schelmenkopf nahe Falkenstein (Donnersbergkreis) einen Förderbescheid über 502.573 von Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) entgegennahmen. „Gemeinsam mit Akteurinnen und Akteuren aus dem Naturschutz, der Landwirtschaft und den Kommunen wollen wir auf diese Weise den Naturschutz regional verankern“, sagte Eder.

Die zweite Station soll im Norden des Landes entstehen. Ziel ist es, den ab 2026 sukzessive angepeilten Betriebsbeginn der bis zu zwölf Naturschutzstationen bestmöglich vorzubereiten. Bis dahin sollen – in Kooperation mit dem Deutschen Verband für Landschaftspflege (DVL) – Abläufe, Arbeitshilfen und Empfehlungen für den Aufbau entwickelt werden.

Bernhard Adams, Beigeordneter Neustadts, sagte: „Da die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe weiter zurückgeht und auch Mitgliederzahlen und Engagement in Naturschutzverbänden tendenziell sinken, brauchen wir in der Landschaftspflege einen Austausch von Kenntnissen, Erfahrungen, Fertigkeiten und Technik über Gemeinde- und Kreisgrenzen hinaus. Nur so können wir auch als Kommunen Naturschutzflächen vor allem auf Sonderstandorten langfristig erhalten.“