Auch in Niederkirchen steht jetzt eine öffentliche Ladesäule für Elektrofahrzeuge zur Verfügung.

Auf dem Parkplatz an der Ecke Singgasse/Im Kirchgarten ist die Ladesäule mit zwei Ladepunkten installiert worden. Es können gleichzeitig zwei Elektrofahrzeuge mit einer Leistung von je 22 Kilowatt geladen werden. Zwei Stellplätze sind dafür reserviert. Ortsbürgermeister Stefan Stähly hat die Ladesäule gemeinsam mit dem Geschäftsführer der Stadtwerke Deidesheim GmbH Alexander Will in Betrieb genommen.

Die Abwicklung des Ladevorgangs wird über das Netzwerk Ladenetz.de durchgeführt. Dazu hat sich die Stadtwerke Deidesheim GmbH dem Stadtwerke-Portal Ladenetz.de angeschlossen. Bereits 260 Stadtwerke in Deutschland haben dort Ihre Ladesäulen gebündelt.

An der Ladesäule befinden sich zwei QR-Codes. Über diese kann direkt ein Ladepunkt freigegeben werden und die Abrechnung abgewickelt werden. Zusätzlich kann in den bekannten App-Stores die Ladeapp unter ladenetz.de heruntergeladen werden. Die eichrechtskonforme Abrechnung erfolgt aktuell mit Kreditkarte. Auch die meisten Ladekarten und Apps von anderen E-Mobilty-Unternehmen werden akzeptiert, und die Ladesäule kann per Roaming genutzt werden. Die Ladesäule wird ausschließlich mit Ökostrom der Stadtwerke Deidesheim betrieben. Zeitgleich wurde eine weitere Ladesäule in Deidesheim (Parkplatz Finkenweg) in Betrieb genommen.