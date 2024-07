Premiere in St. Martin: 14 Gastronomen und 13 Winzer haben zur ersten „St. Martiner Genussmeile“ eingeladen. Anlass war das Dorfjubiläum 875 Jahre St. Martin. Die Gäste konnten am Samstagabend entlang der Genussmeile schlendern und ein Menü in zehn Gängen genießen, das sie sich individuell zusammenstellen konnten. Die Winzer schenkten die passenden Weine aus. Auch Einzelhändler und Kunsthandwerkstände luden zum Stöbern ein. Am Vinotel Schreieck (unser Bild) gab es Iberico Schweinerücken auf zweierlei Topinambur und Chimichurri von Koch Philipp Arens (Arens 327) und den passenden Wein, eine trockene Scheurebe aus der Lage Schloss Ludwigshöhe von Winzer Wolfgang Schreieck.