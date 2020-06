Ein 27-jährige Fahrer eines Leichtkraftrads hat sich am Mittwochabend bei einem selbst verschuldeten Unfall auf der L 499 schwer verletzt, im Anschluss dennoch die Polizei beleidigt. Nach Angaben der Behörde dürfte Alkohol im Spiel gewesen sein, möglicherweise auch Drogen. Der 27-Jährige verlor laut Polizei kurz vor der Ortseinfahrt von Erfenstein in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto. Das Leichtkraftrad prallte gegen den hinteren Kotflügel des Fahrzeugs, wodurch der Zweiradfahrer stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Laut Polizei erlitt er mehrere Frakturen und etliche Hautabschürfungen. Er schwebt aber nicht in Lebensgefahr.

Nach Angaben der Polizei verweigerte der Mann, der alkoholisiert gewesen sei, jegliche Kooperation. Das Leichtkraftrad war nicht versichert, und der Fahrer hat keinen Führerschein. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen.