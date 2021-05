Eine 53-jährige Neustadterin muss sich in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Das ist laut Polizei das Ende eines für sie traurigen Tags mit vielen privaten Problemen. Eine Streife wurde am Montag kurz vor Mitternacht auf ein Auto aufmerksam, das mit Abblendlicht auf einem Feldweg neben der B 39 zwischen Geinsheim und Lachen-Speyerdorf stand. Die Polizisten kontrollierten die Frau: Sie gab an, dass sie private Probleme gehabt habe und daher mit ihrem Auto zum Feldweg gefahren sei, um etwas abzuschalten. Allerdings war die 53-Jährige nicht nüchtern. Da sie nach Alkohol roch, wurde ein Test vorgenommen. Das Ergebnis: 1,61 Promille. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.