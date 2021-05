Die Neustadter Polizei hat am frühen Dienstagmorgen in der Villenstraße einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der vor der Fahrt Kokain konsumiert hatte. Einer Streife war gegen 2.30 Uhr ein Autofahrer aufgefallen, der besonders langsam und in Schlangenlinien vor. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten drogentypische Auffälligkeiten fest. Daher wurde ein Test vorgenommen, der positiv auf Kokain reagierte. Die Polizei stellte den Führerschein des 29-Jährigen sicher.