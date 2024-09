Zu schnell und unter Drogeneinfluss unterwegs war laut Polizei ein 46-Jähriger aus Neidenfels, der am Dienstag um 12 Uhr mit seinem Kleinkraftrad in der Talstraße kontrolliert wurde. Der Mann räumte ein, dass sein Kleinkraftrad mehr als die erlaubten 25 km/h fahre und er am Wochenende einen Joint konsumiert habe. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf THC. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Eine Überprüfung des Fahrzeuges ergab eine Höchstgeschwindigkeit von Tempo 50. Da der 46-Jährige keinen Führerschein hat, kommen mehrere Strafanzeigen auf ihn zu.