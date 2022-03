In der Karl-Helfferich-Straße und damit direkt vor der Inspektion haben Neustadter Polizisten in der Nacht zum Sonntag kurz nach Mitternacht einen E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass der 26-Jährige nicht verkehrstüchtig war. Der Mann räumte bei der Befragung schließlich ein, am Samstag Amphetamine konsumiert zu haben. Ein Drogentest bestätigte dies auch. Die Polizisten stellten den E-Scooter vorsorglich sicher. Der 26-Jährige muss sich nun in einem Drogen- und Ordnungswidrigkeitsverfahren verantworten.