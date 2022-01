Die Neustadter Polizei hat am Freitagvormittag einen 21-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der unter Drogeneinfluss am Steuer saß. Der junge Mann geriet gegen 11 Uhr in der Branchweilerhofstraße in eine allgemeine Verkehrskontrolle. Dabei bemerkten die Polizisten deutliche Hinweise auf Drogenkonsum. Ein entsprechender Test bestätigte den Verdacht. Auf der Dienststelle wurde daher durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Der 21-Jährige muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.