Wegen schwerem sexuellem Missbrauch eines Kindes und des Besitzes von Kinderpornografie verurteilte die Jugendkammer am Landgericht Frankenthal einen 49-jährigen Neustadter zu siebeneinhalb Jahren Haft. Wieso es unter der Forderung der Staatsanwaltschaft blieb.

Bis zu 15 Jahren Haft hätte der Strafrahmen für die Vergehen des Mannes hergegeben. Dieser hatte sich mehrfach an ein heute elf Jahre altes Mädchen vergangen. Zwischen 2016 und 2019 soll er sie mindestens 20-mal missbraucht haben.

Im Urteil bewerteten die Richter unter dem Vorsitz von Alexander Melahn vor allem das umfassende Geständnis zugunsten des Mannes. „Dadurch wurde dem Mädchen die Aussage vor Gericht erspart.“ Deshalb sei man auch unter der Forderung der Staatsanwaltschaft geblieben, die in ihrem Plädoyer eine Haftstrafe von elf Jahren als angemessen erachtet hatte. Die Verteidigung hatte hingegen eine fünfjährige Haft als ausreichend betrachtet. „Die Staatsanwaltschaft hat das Geständnis als mildernde Umstände zu wenig berücksichtigt, während sie die Verteidigung zu stark gewichtet hat“, sagte Richter Melahn.

„Grausame Berichte“

„Es kam für mich aus dem Nichts“, berichtete die Betreuerin der Jugendeinrichtung, in der das Mädchen seit knapp einem Jahr lebt. An Ostern habe sie sich routinemäßig mit der Elfjährigen unterhalten. „Es war grausam, was sie mir dann erzählt hat.“

Das Mädchen berichtete der Betreuerin von den Sexualpraktiken, zu denen sie der heute 49-jährige Freund des Vaters gezwungen habe. „Ich musste es aufschreiben, damit es aus meinem Kopf ist“, sagte die 60-Jährige. Im Gespräch mit Bereichs- und Einrichtungsleitung seien die nächsten Schritte besprochen worden. Schließlich kam es zur Anzeige gegen den Mann. Dieser hatte sich nach dem Tod der Mutter der drei Töchter dem überforderten Vater als Betreuer für die Kinder angeboten.

Auch Schwestern missbraucht?

„So wurde er zu einer Art Ersatzvater für die Mädchen und es kam zu den Übergriffen.“ Allerdings nur bei dem jüngsten der drei Kinder. „Wir haben keine Beweise dafür, dass er auch die anderen Mädchen missbraucht hat.“ Auch im Geständnis des Mannes fand sich so etwas nicht wieder, obwohl der Mann Tatbestände eingeräumt hatte, die sogar über die gegen ihn erhobenen Vorwürfe hinausgegangen waren.

Ursprünglich waren dem Mann über 120 Einzelstraftaten vorgeworfen worden. Diese wurden, zu seinen Gunsten, in letztlich 26 Tatbestände zusammengefasst. Das entspreche auch der Realität, denn er habe sich bei jedem Vorfall gleich auf mehrere Arten an dem Mädchen vergangen, was zur Aufsplitterung geführt habe. So blieb es bei 20 Misshandlungen, die er teilweise sogar gefilmt hatte.

Taten auch gefilmt

Außerdem fanden die Polizeibeamten bei Durchsuchungen seiner Wohnung rund 30.000 Bilder und 450 Filme mit kinderpornografischem Material. „Er wusste, was er hier hat. Sonst hätte er vor seiner Verhaftung keinen Selbstmordversuch unternommen“, sagte Richter Melahn. Außerdem ist der 49-Jährige in dieser Hinsicht bereits einschlägig vorbestraft.

Immerhin scheint das Mädchen die Vorgänge relativ gut verarbeitet zu haben, sie befindet sich in einer Langzeittherapie. „Sie hat sich in dem Jahr gut entwickelt“, berichtete die Betreuerin. „Als sie zu uns kam, war sie wesentlich auffälliger als andere Kinder. Mittlerweile wirkt sie gelöst. Sie ist eine gute Sportlerin und ein ganz normales, kreatives Kind.“

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.