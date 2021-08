Zumindest ein bisschen Quetschekuchekerwe kann in Haardt am ersten Wochenende im September, gefeiert werden. Das Ersatzprogramm steht, doch ein paar Einschränkungen wie Anmeldungen, Maskenpflicht und begrenzte Besucherzahl müssen beachtet werden.

Im Weingut Probsthof wird schon am letzten Wochenende im August beim Herbstausschank etwas vorgefeiert. Der Hof ist von Freitag, 27., bis Sonntag, 29. August, und von Freitag, 3., bis Sonntag, 5. September, jeweils freitags und samstags ab 17 Uhr und sonntags ab 12 Uhr geöffnet.

Kerwe-Süßigkeiten bietet „Reichlings Knusperhaus“ am Freitag, 3. September, ab 12 Uhr, am Samstag, 4. September, ab 14 Uhr, und am Sonntag, 5. September, ab 11 Uhr an der Pergola an. Am 3. September gibt es zwar keine Kerweeröffnung, aber eine Kerweredd. Diese findet zudem nicht an einer Stelle statt, damit nicht zu viele Menschen zusammenkommen, sondern an fünf Stationen. „Mit der Kerweredd üwwer die Haardt“ geht es um 18 Uhr am Winzer los, Endstation ist um 20.30 Uhr am Wiesbrunnen. Unterwegs wird Freiwein angeboten, dazu zum Preis von zwei Euro ein Glas mit dem Slogan „Luschd uff Haardt“ und Kerwesüßigkeiten. Auf den wagenradgroßen Zwetschgenkuchen muss verzichtet werden, aber der MGV Haardt liefert gegen Vorbestellung „Quetschekuche“.

Herzog wird gekrönt

Am 4. September wird der neue Haardter Herzog gekrönt, der seit über einem Jahr in Wartestellung ist. Dies geschieht bei einem bunten Abend auf dem Dorfplatz, der um 18 Uhr beginnt. Zum Programm gehören zudem die Aufführung eines Einakters durch das Haardter Balkontheater, der Auftritt einer Bauchtanzgruppe und Musik vom Trio Ton ab. 130 Besucher dürfen dabei sein, sie müssen sich anmelden, registrieren und außer am Platz Masken tragen.

Das gilt auch für einen Gottesdienst, der am Sonntag, 10.30 Uhr, auf dem Kirchplatz ist, und den „Frühschoppe uff’m Dorfplatz“ der Fördergemeinschaft ab 11.30 Uhr mit Weißwurst, Weißbier und Brezeln. Keine Anmeldung, aber Maskenpflicht lauten die Regeln für die um 14 Uhr beginnende Ausstellung mit Kaffee und Kuchen des Hobbykreises im protestantischen Gemeindehaus. Eine alte Tradition ist das „Handwerkeressen“ am Kerwemontag. Es ist ab 12 Uhr in der „Quetschekuchestubb“ – nur mit Anmeldung

Info

Vorbestellungen für den „Quetschekuche“ am Freitag zum Preis von 15 Euro bei Philipp Storck, Telefon 06321/6201. Verbindliche Anmeldung für den Besuch der Veranstaltungen am Samstag und Sonntag per E-Mail an ov-haardt@neustadt.eu. Nur wer eine Anmeldebestätigung bekommt, darf kommen. Voranmeldung für das Handwerkeressen unter Telefon 06321/9595490.