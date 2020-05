„Die Kerwe 2020 findet nicht statt“, teilte Ortsvorsteher Volker Lechner (FWG) in der jüngsten Sitzung des Diedesfelder Ortsbeirats mit. Diese Nachricht kam nicht überraschend angesichts der Corona-Krise. Und doch gab es eine Neuigkeit.

Die Diedesfelder Weinkerwe am vorletzten August-Wochenende soll ausnahmsweise digital gefeiert werden. Wobei es auch in der realen Welt zumindest einen kleinen Ersatz geben soll. Das war Thema in der jüngsten Sitzung des Ortsbeirats, der seit März das erste Mal wieder tagte. Worüber sich Volker Lechner sehr freute: „Es ist gut, dass wir Demokratie wieder leben können, das ist sehr wichtig.“

Da die Kerwe im Weindorf für viele Vereine die wichtigste Einnahmequelle im ganzen Jahr darstelle, sollen diese mit einem alternativen Angebot zumindest etwas unterstützt werden. Zumal auch die Weingüter davon profitieren. „Das Kerwegefühl ist auch wichtig für die Dorfgemeinschaft, für viele ist die Kerwe ein Höhepunkt“, warb der Ortsvorsteher im Gremium für ein Ersatzangebot, „mit dem man dazu beitragen kann, das Wir-Gefühl zu erhalten“.

Kerwekiste denkbar

Die Projektgruppe Kerwe wird sich nun Gedanken machen, was möglich ist. Erste Vorschläge kamen bereits von Lechner. Er regte an, eine Kerwekiste mit Wein und Spezialitäten zu verkaufen, auch eine kleine Eröffnung sei denkbar. Margarete Hoffmann (FWG) machte den Vorschlag, dass an den Wochenenden im August jeweils ein Verein ein Kerweessen zum Mitnehmen anbieten und dadurch Einnahmen erzielen könnte.