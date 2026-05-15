Für die Inszenierung der Mannheimer Musikhochschule in der Reihe der „Kurpfalzkonzerte“ wird vor Ort aktuell intensiv geprobt.

Nur eine Woche steht der Mannheimer Musikhochschule diesmal für die Proben zu ihrer Opern-Produktion im Neustadter Saalbau zur Verfügung. Dabei hat das bewährte Professoren-Gespann Cosima Sophia Osthoff und Andreas Baesler seinem jungen Hochschul-Ensemble mit „Ariadne auf Naxos“ von Richard Strauss ein echtes Schwergewicht verordnet. Eines jedoch, das herrliche Musik und hohen Unterhaltungswert bereithält.

Cosima Sophie Osthoff, die musikalische Leiterin, bezeichnet „Ariadne auf Naxos“, diese sowohl ihrer etwas holprigen Genese als auch ihrer ungewöhnlichen Struktur wegen höchst komplexe Oper der legendären Dichter-Komponisten-Partnerschaft zwischen Hugo von Hofmannsthal und Richard Strauss, im Gespräch als ihre liebste Strauss-Oper, in ihren musikalischen Ausdrucksmitteln schier unerschöpflich, ertragreich und irgendwie barrierefrei. Schon die Jahre währende Entstehung ist ungewöhnlich. Die 1912 im Stuttgarter Hoftheater uraufgeführte erste Fassung feiert den Kontrast, verarbeitet zunächst das Sujet der laut Mythologie vom athenischen Minotauros-Helden Theseus auf der Insel Naxos zurückgelassenen kretischen Königstochter Ariadne als Tragödie und lässt unmittelbar eine Komödie folgen; die Vertonung von Jean-Baptiste Molières „Der Bürger als Edelmann“.

Im zweiten Anlauf kommt die Commedia dell’arte ins Spiel

Nach einigen Aufführungen schon verschwindet das Werk danach aus den Repertoires. Strauss hat auch nicht recht Lust zu einem neuen Anlauf, aber Hofmannsthal reizt das Spiel mit den scheinbar Unvereinbaren, das Gegensatzpaar Opera Seria und Opera Buffa. Er insistiert. Und in der zweiten überarbeiten und 1916 in Wien erfolgreich uraufgeführten Fassung bleibt Molière außen von, dafür wird der antike Mythos um die trauernde Ariadne konfrontiert mit dem fröhlichen, lebensbejahenden Personal der Commedia dell’arte, allen voran der quirligen Zerbinetta. Sie hat großen Anteil daran, dass sich die Stimmung dreht. Vor allem aber taucht wie ein Deus ex machina der Gott Poseidon auf, auch er ein Verlassener, Verbitterter. Letztlich aber haucht eine neu erwachende Liebe sowohl Ariane als auch Poseidon Lebensmut ein, führt beide zu neuen Ufern und zum Happy End.

Hofmannsthal lässt reichlich Personal auffahren, gibt Ariadne die Nymphen Najade, Dryade und Echo zur Seite. Zerbinetta erscheint umringt von Harlekin, Scaramuccio, Brighella und Truffaldin als komödiantischem Hofstaat. Ihr widmet Strauss eine gewaltige Bravour-Arie, „die freilich im fast Orchester fast kammermusikalisch feingewebt begleitet wird“, beschreibt es Cosima Sophie Osthoff.

Eingesponnen ist dieser eigentliche Opernstoff in eine Rahmenhandlung, ein Vorspiel im Hause eines vornehmen reichen Mäzens. Da werden gerade Podium, Garderobe, Kostümfundus und so weiter vorbereitet. Für ein Bühnenspektakel, das nach dem Willen des Hausherrn die ernste Oper „Ariadne“ in Gefolgschaft einer derben Tanzposse präsentieren soll. Neben den Mitwirkenden des Stücks werden mit dem Haushofmeister (Sprechrolle), dem Opernkomponisten und dem Tanzmeister weitere Protagonisten eingeführt, die immer wieder konterkarierend eingreifen und für weitere Turbulenzen sorgen. Immer aufs Neue schlägt die Stimmung um, und es geht stets um die Konfrontation von Oben und Unten, Heiterkeit und Ernst, Strauss stattet Ariadne und Bacchus musikalisch mit grundlegend gegensätzlichem Material aus; dennoch führt sie die Liebe am Ende zusammen.

Dieses Spiel mit dem Kontrast treiben Hofmannsthal und Strauss bis aufs Äußerste: Da gibt es die hehre, die ernste Kunst und gleichzeitig die Burleske, das frivole Divertissement der einfachen Leute. Trauer und Einsamkeit treffen auf pralle Vitalität. Die Zeitebenen überlappen sich: Die Erzählung aus der griechischen Mythologie wird in einer Adelskulisse der französischen Louis-Quatorze-Epoche verfrachtet, und die Gegenwart des frühen 20. Jahrhunderts ist nicht allein im tiefenpsychologischen Blick auf die Verwandlung der Hauptfiguren präsent.

Für die Ausstattung von Kulisse und Garderobe hat Hofmannsthal akribische Anweisungen festgeschrieben, die aber immer auch das Improvisatorische, das Spontane, aus dem Augenblick Geborene einbeziehen. Strauss wiederum spielt stilistisch herrlich mit den historischen Verzahnungen von Orten und Zeiten, zitiert lustvoll und mit stilistischer Artistik aus Barock und Klassik, bevor er sich am Ende zu wagnerianischer Klangapotheose aufbäumt; aber stets im unverwechselbaren Strauss-Ton.

Musik, die ganz existentiell ankommen muss

Für die 17 Vokalsolisten in Doppelbesetzung - um beide Aufführungen zu bedienen, die kommende Woche im Neustadter Saalbau geplant sind – und das prachtvoll besetzte, ebenfalls teilweise alternierende Orchester stellt das Werk eine echte Herausforderung dar. Osthoff dirigiert bei der Probe die Szenen durch, lässt den Flow sich entwickeln, bricht aber auch immer wieder ab, insistiert auf Betonungen, subtile dynamische Nuancen. „Der Strauss’sche Klangkosmos ist abgesehen von der technischen und physischen Herausforderung einfach Musik, die ganz existentiell ankommen muss, die nicht einfach geübt, sondern auch tief verinnerlicht werden muss“, erklärt die Professorin. Für junge Musiker sei das eine gewaltige Herausforderung. „Aber unsere Absolventen nehmen mit der Erfahrung einer solchen Bühnenproduktion einen ungeheuren Schatz mit in ihre junge Laufbahn.“

Termine

Das Opernensemble der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Mannheim führt die Richard-Strauss-Oper „Ariadne auf Naxos“ kommende Woche zum Abschluss der „Kurpfalzkonzert“-Saison zweimal im Neustadter Saalbau auf: am Dienstag, 19. Mai, und am Mittwoch, 20. Mai, jeweils ab 18 Uhr. Karten (7/5 Euro zuzüglich Service-Gebühr) unter www.ticket-regional.de, 0651 9790777 sowie allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen wie etwa den Tourist-Informationen in Neustadt und Maikammer, Die Karten sind Kombitickets, die zugleich als Fahrschein zur Anreise mit dem VRN dienen.

