Auf dem Schulhof der Ernst-Reuter-Schule in Haßloch ist ein neues Multifunktionsspielgerät eingeweiht worden. Das teilt die Gemeindeverwaltung mit. Das neue Spielgerät sei von mehreren Seiten zugänglich, sodass viele Kinder gleichzeitig spielen könnten. Bereits jetzt werde es gut angenommen. Schulleiterin Nicole Ihrig erklärt der Mitteilung zufolge, die offene Gestaltung fördere die Kreativität und das gemeinsame Spielen. Außerdem wurden auf dem Schulhof drei Silber-Linden gepflanzt, die dem Sonnenschutz dienen sollen. Bei der Auswahl sei auf eine schnell wachsende Baumart gesetzt worden, so die Gemeindeverwaltung. Nach Angaben des beauftragten Landschaftsarchitekturbüros könnten die Bäume eine Höhe von bis zu 15 Metern erreichen. Um ihnen gute Wachstumsbedingungen zu bieten, seien großzügige Baumgruben mit speziellem Substrat angelegt worden.