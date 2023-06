Der Seniorenbeirat Neustadt muss sich neu aufstellen. Dieter Brixius führte den Verein seit 2008. Er starb im Oktober im Alter von 84 Jahren. Ernst Ohmer steht als Nachfolger bereit und erklärt Axel Nickel, welche Themen er nun anpacken will.

Herr Ohmer, der Seniorenbeirat hat mit dem verstorbenen Dieter Brixius ja sein prägendes Gesicht verloren. Wie geht es dem Beirat aktuell?

Ja, das ist richtig: Dieter Brixius hat mit seiner Art schon den Beirat geprägt und war in Presse und bei den Menschen sehr präsent. Unabhängig davon sind wir als Beirat gut aufgestellt und können unseren Aufgaben, sich für unsere ältere Bevölkerung einzusetzen, sehr gut nachkommen. Wir haben konsequent die Aufgaben im Vorstand aufgeteilt, und das klappt hervorragend.

Wie wird es weitergehen, werden Sie die Lücke füllen?

Klar, es geht weiter, wir haben nur eine Zeitspanne abgewartet, um jetzt in der Mitgliederversammlung am Freitag, 23. Juni, um 14 Uhr in den Cebeef-Räumen in der Breslauer Straße 21 die Vorstandschaft wieder zu vervollständigen und auch den neuen Vorsitzenden zu wählen. Und ja: Ich stehe als Kandidat für den Vorsitz zur Verfügung, in der Übergangszeit nach Dieter habe ich schon viel Freude und Begeisterung für dieses Amt entwickelt. Ich habe vor Kurzem mit seiner Frau Emma Brixius telefoniert, und sie war der Meinung, dass ich den Vorsitz schon hätte. Aber es müssen noch weitere Positionen besetzt werden: die Stellvertretung, ein weiterer Beisitzer oder Beisitzerin. Hier habe ich einen Vorschlag gemacht. Mir ist es wichtig, jemanden im Vorstand zu haben, der sich auch bei unseren alten ausländischen Mitbürgern gut auskennt.

Welche Themen stehen an? Planen Sie neue Akzente, Aktionen?

Wir hangeln uns ein Stück am Pflegestrukturplan entlang, da gibt es noch weiße Flecken, zum Beispiel Wohngemeinschaften für Ältere, Generationenwohnen und so weiter. Ein ganz wichtiges Thema ist für uns das Netzwerk Demenz: Drei Vorstandsmitglieder sind dort aktiv. Eine tolle Sache ist das Seniorentelefon (0152 0867 9122). Hier kommen Senioren mit ihren Problemen direkt bei uns an den richtigen Ansprechpartner. Des Weiteren hatten wir zu unseren Vorstandssitzungen den Leiter des Lichtblicks eingeladen, um zu erfahren, dass die Kunden im Lichtblick immer älter werden. Wir hatten die Digital-Botschafter bei uns, die uns über ihre Arbeit berichteten. Ein Vorstandsmitglied organisiert eine Altenstube, sodass wir gut über diese Arbeit informiert sind. Wir besuchen auch Veranstaltungen in den Weindörfern und waren auch beim Auftakt zum Mobilitätskonzept der Stadt Neustadt anwesend.

Bei der Mitgliederversammlung wird ebenfalls über Altersarmut gesprochen. Betrifft das auch Neustadter? Man denkt ja immer, den Menschen hier geht es gut …

Wir hatten Frau Klingberg bei uns vom Vorstand des Vereins ,Wir gegen Altersarmut’, die uns ihr Konzept erläuterte. Wir möchten ihr die Gelegenheit geben, das auch unseren Mitgliedern zu präsentieren, um noch näher an die Menschen heranzurücken, die möglicherweise in verschämter Armut leben.

An welchen Stellen der Stadtpolitik oder städtischen Entwicklung wollen Sie sich für Senioren einbringen?

Das war ja der Hauptgrund, warum wir den Antrag auf einen kommunalen Seniorenbeirat gestellt haben: Wir wollen näher an Verwaltung und Politik heranrücken, um mitzuwirken und mitzugestalten. Themen gibt es viele: von Bau über Soziales und Umwelt, um nur einige zu benennen. Ohne die Senioren im Blick zu haben, wird es in der Stadt nicht mehr gehen.

Gibt es Bereiche, in denen es besonders klemmt?

Wir arbeiten prozesshaft, daher kann ich ein besonderes Klemmen nicht direkt benennen. Vielleicht so viel: Durch den Fachkräftemangel nicht nur im vollstationären Bereich, sondern auch im ambulanten, sehen wir die Schwierigkeit, dass unsere alten und pflegebedürftigen Menschen nicht mehr adäquat versorgt werden können. Ich verweise auf das Beispiel Geinsheim, dort hat ein ambulanter Versorger von heute auf morgen seinen Dienst eingestellt. Dann geht es darum, das Netzwerk Alzheimer Demenz weiter voranzubringen, da die Krankheit zwar da, aber in den Köpfen der Bevölkerung noch nicht angekommen ist.

Die Stadt hat ja wie schon angedeutet beschlossen, einen Beirat für ältere Menschen ins Leben zu rufen. Wie sieht es denn damit aus?

Ich habe gerade ein Schreiben von Oberbürgermeister Marc Weigel bekommen. Er erwartet von uns bis zum Monatsende Vorschläge zur Besetzung des kommunalen Seniorenbeirates.

Und was bedeutet das dann für den Seniorenbeirat?

Wir werden unser ganzes Wissen und unsere Erfahrung mit in den kommunalen Seniorenbeirat einbringen. Wir sind breit aufgestellt, schon aus der Geschichte und den Anfängen der Arbeit mit und für Senioren heraus – begonnen mit der Arbeitsgemeinschaft Offene Altenhilfe, hin zum Verein Seniorenbeirat und nun kommunaler Seniorenbeirat. Unsere Mitglieder bilden die Altenstuben, Verbände, Politik, Einzelmitglieder und so weiter ab.

Zur Person

Ernst Ohmer (66) ist seit 1999 für die CDU Stadtratsmitglied mit dem Schwerpunkt Soziales. Er war 45 Jahre bei der Caritas Speyer beschäftigt und ist nun Rentner. Schon lange ist er zudem im Seniorenbeirat sowie in anderen sozialen Bereichen ehrenamtlich engagiert.