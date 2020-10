Ernst-Christoph Stolper, von Mai 2011 bis Juni 2012 Staatssekretär im rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministerium, ist neuer Vorsitzender des Grünen-Kreisverbands Neustadt. Der Gimmeldinger tritt einer Pressemitteilung zufolge die Nachfolge von Fabian Forsch an und übernimmt die Leitung gemeinsam mit der 2019 gewählten Co-Vorsitzenden Ira Seiller. Bis Ende 2019 war Stolper stellvertretender Bundesvorsitzender des Bunds für Umwelt und Naturschutz Deutschland. Der 60-Jährige kandidiert im Herbst 2021 auf der Grünen-Landesliste bei der Bundestagswahl. Ebenfalls in den Vorstand nachgewählt wurde Eckart Lube aus Diedesfeld, Direktkandidat der Grünen bei der Landtagswahl im März. „Mit neuer Partei- und Fraktionsspitze sind wir gut aufgestellt für das Wahljahr 2021“, so Stolper. Auf allen Ebenen wolle die Partei dafür sorgen, „dass die Weichen für konsequenten Klimaschutz, für Energie- und Verkehrswende sowie für mehr soziale Gerechtigkeit gestellt werden“.