Drei Männer haben in der Nacht auf Donnerstag gegen 3 Uhr versucht, aus einem geparkten Auto in der Haßlocher Schillerstraße Kraftstoff zu stehlen. Die Täter wurden laut Polizei von dem 67-jährigen Geschädigten jedoch ertappt und flüchteten unerkannt. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Dem 67-Jährigen war ein paar Tage zuvor schon einmal auf gleiche Weise Benzin aus seinem Fahrzeug gestohlen worden. Die Polizei bittet darum, vor allem in den Abend- und Nachtstunden auf verdächtige Personen zu achten, die geeignete Behältnisse zum Abtransport von Kraftstoff dabei haben, und sich umgehend bei der Polizei zu melden.