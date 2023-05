Das Neustadter Trio „Friends Don´t Lie“ reitet weiter auf der Erfolgswelle: Knapp drei Wochen nach dem triumphalen Sieg beim Warsteiner-Bandcontest in Berlin, der der erst 2020 gegründeten Band die Teilnahme an Deutschlands populärstem Musikfestival „Rock am Ring“ bescherte (wir berichteten), ist es Sänger/Gitarrist Markus „Ambrosius“ Ziesch, Bassist Stefan Suchoroschenko und Schlagzeuger Jens Ole Emser gelungen, einen weiteren Meilenstein in ihrer jungen Karriere zu setzen. Beim „JPS – Let The Players Play Contest, konnten sich „Friends Don´t Lie“ nun ebenfalls durchsetzen – und das gegen ungefähr 2000 Mitbewerber aus der gesamten Republik. Das Finale des Contests fand am Samstag in Köln statt. Die Indierocker wussten mit Songs aus ihrer Debüt-EP „Year Zero“ zu überzeugen und dürfen sich jetzt darüber freuen, beim „Reload“-Festival im niedersächsischen Sulingen vom 17. bis 19. August dabei zu sein. Vor voraussichtlich mehr als 12.000 Zuschauern präsentieren sich die Neustadter dort unter anderem neben Größen wie „Powerwolf“, „In Flames“, „Clawfinger“, „Sepultura“ oder den „Guano Apes“. „Wir können gar nicht so richtig glauben, was da gerade um uns herum passiert, und sind einfach nur überglücklich über den doppelten Erfolg“, sagt Markus Ziesch.