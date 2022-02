Vermutlich in der Nacht zum Dienstag warfen unbekannte Täter mit einem Stein eine Fensterscheibe eines Einfamilienhauses in der Zeppelinstraße ein und gelangten so in das Anwesen. Verschiedene Räume wurden bei der Suche nach Wertgegenständen durchwühlt. Die Eigentümer sind derzeit in Urlaub, so dass die Polizei zur Schadenshöhe und möglichem Diebesgut noch keine Aussagen treffen kann. Erst in der Nacht zum Montag war in der Scheffelstraße in ein Haus eingebrochen worden. Auch dort befanden sich die Bewohner in Urlaub. Wer Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizei, 06324 9330, pihassloch@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.