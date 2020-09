Das Gesundheitsamt hat am Donnerstag zwei neue Covid-19-Fälle im Landkreis Bad Dürkheim verzeichnet. Somit gibt es dort aktuell sechs aktive Infektionen und bislang 353 Infizierte. In Neustadt ist die Fallzahl mit 141 gleich geblieben, dort sind aktuell noch vier Infektionen bekannt. Im Kreis sind 335 Menschen wieder gesund, zwölf Infizierte sind gestorben. 135 Menschen sind in Neustadt wieder gesund, zwei im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Auch im Landkreis Südliche Weinstraße sind die Corona-Zahlen am Donnerstag stabil geblieben, dort gab es keinen neuen Fall. Bislang haben sich dort 170 Menschen infiziert.

Die Corona-Zahlen für die Pfalz und das Land