In Neustadt waren im Mai 1581 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Das waren 32 oder zwei Prozent weniger als im April und 205 oder 11,5 Prozent weniger als im Mai 2021. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 auf 5,4 Prozent (Mai Vorjahr: 6,1). Im Landkreis Bad Dürkheim wurden zuletzt 2682 Arbeitslose gezählt und damit 59 (2,2 Prozent) weniger als im April und 512 (16 Prozent) weniger als im Mai des vergangenen Jahres. Auch im Kreis sank die Arbeitslosenquote – von 3,8 auf 3,7 Prozent (Mai 2021: 4,4). Die Zahlen für den Mai seien erfreulich, sagt Christine Groß-Herick, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Landau, die auch für Neustadt und den Kreis Bad Dürkheim zuständig ist. Jedoch sei damit zu rechnen, dass die Folgen des Ukraine-Kriegs und der Lieferengpässe aufgrund der in Asien verhängten Lockdowns auch Auswirkungen am regionalen Arbeitsmarkt zu spüren sein werden.