Die öffentliche Toilette am Jahnplatz ist schon wieder vorübergehend geschlossen. Nach Angaben der Gemeindeverwaltung haben Unbekannte über die Osterfeiertage erneut Schäden angerichtet, die nun von einer externen Firma behoben werden müssen. Der Fachbereich Bauen und Umwelt rechnet mit einer rund 14-tägigen Schließung. Davon ausgenommen ist die Behindertentoilette, da diese nur mit dem Universalschlüssel für Behinderten WC-Anlagen (Euroschlüssel) geöffnet werden kann und somit vom Vandalismus verschont blieb. In der Vergangenheit kam es immer wieder zu Fällen von Vandalismus und mutwilliger Verschmutzung, die dazu führten, dass das WC vorübergehend geschlossen werden musste. Zuletzt musste beispielsweise Ende Februar die Herrentoilette geschlossen werden, da dort gezündelt worden war. Nachdem diese Schäden beseitigt waren, war das WC Anfang März wieder geöffnet worden. Diesmal wurde nach Angaben von Pressesprecher Marcel Roßmann sowohl in der Herren- als auch in der Damentoilette randaliert. Unter anderem wurden Spiegel und Waschbecken mutwillig beschädigt. Der erneute Vandalismus sei besonders ärgerlich für alle, die die Toilette nutzen möchten, weil sich am Jahnplatz das einzige öffentliche WC im Ortskern befindet, so Roßmann. Die Verwaltung weist darauf hin, dass jeder Fall von Vandalismus zur Anzeige gebracht wird.