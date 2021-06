Die Neustadter Polizei hat am späten Mittwochabend den E-Scooter eines 17-Jährigen sichergestellt. Der Jugendliche wurde um 23.05 Uhr in der Branchweilerhofstraße kontrolliert. Dabei ergaben sich Hinweise, dass der junge Neustadter vor der Fahrt Drogen konsumiert hatte. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Da die Polizei den 17-Jährigen vor genau einem Monat an gleicher Stelle bereits wegen einer Drogenfahrt erwischt hatte, wurde nun der E-Scooter sichergestellt. Auf den Jugendlichen kommen nun ein Straf- und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Außerdem wird die Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.