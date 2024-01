Am Freitagabend ist der Polizei ein 56-Jähriger bei einer Verkehrskontrolle aufgefallen. Der Südpfälzer war laut Polizeibericht bereits zuvor durch das Fahren unter Drogeneinfluss aufgefallen. Und auch diesmal, als die Beamten ihn gegen 22 Uhr in der Innenstadt kontrollierten, bemerkten sie „drogentypische Auffälligkeiten“ bei dem Mann. Ein wenig später durchgeführter Drogenschnelltest schlug auf den Cannabiswirkstoff THC an. Der Mann musste mir zur Polizeiinspektion, um eine Blutprobe abzugeben. Nun wird gegen ihn wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Da dies nicht der erste Verstoß war, muss der Betroffene laut Polizei mit einem hohen Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen.