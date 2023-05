Erneut negativ aufgefallen ist laut Polizeibericht ein 42-Jähriger, als ihn Beamte am Sonntagnachmittag in der Breslauer Straße in Neustadt kontrollierten. Der Neustadter war bereits im Februar unter dem Einfluss von Cannabis und Kokain Auto gefahren. Bei der jüngsten Kontrolle stand der Mann erneut unter dem Einfluss von Cannabis. Ein Vortest reagierte positiv auf die Stoffgruppe THC. Er händigte den Fahrzeugschlüssel einem Bekannten aus und gab anschließend eine Blutprobe ab.