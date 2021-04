Die Neustadter Polizei hat am Montagmittag einen 37-Jährigen erwischt, der zum zweiten Mal in diesem Jahr unter Drogeneinfluss Auto gefahren ist. Der Führerschein des Mannes wurde daher sichergestellt. Außerdem informierte die Polizei die Führerscheinstelle über den Vorfall, die nun über das weitere Vorgehen entscheiden muss. Zudem muss der Mann mit einem Bußgeld in Höhe von 1000 Euro rechnen. Eine Streife hatte ihn am Kohlplatz einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Da der 37-Jährige drogentypische Ausfallerscheinungen zeigte, wurde ein Test vorgenommen. Dieser reagierte positiv auf Amphetamin und Methamphetamin. Bei der Bearbeitung des Falls stellte sich heraus, dass der Mann bereits Anfang des Jahres wegen einer Drogenfahrt auffällig geworden war. Die Fahrzeugschlüssel übergaben die Polizisten der Lebensgefährtin des 37-Jährigen.