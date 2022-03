Über 300 Menschen protestierten am 2. März auf dem Deidesheimer Marktplatz mit einer 30-minütigen Friedenswache gegen den Krieg in der Ukraine. Am Sonntag, 20. März, 11.30 bis 12 Uhr, soll die Aktion wiederholt werden. „Wir halten an unserer Solidarität mit dem Land und den flüchtenden Menschen fest“, heißt es in der Ankündigung. Für die hier lebenden Geflüchteten solle sichtbar werden, dass das Leid in der Ukraine, aber auch in Syrien und Afghanistan, die Menschen hier nicht gleichgültig lasse. „Wir stehen zusammen: eine Menschenkette – unabhängig von Partei und Glauben.“ Die Frauen der „Initiative für den Frieden in der Ukraine“ backen erneut Kuchen, der gegen eine Spenden auf dem Marktplatz abgegeben wird. Die Spenden kommen Initiativen zugute, die im Kriegsgebiet Hilfe leisten.