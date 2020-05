Erneut sind landwirtschaftliche Geräte von einem Acker gestohlen worden. Diesmal haben die Diebe in Haßloch zugeschlagen, nachdem unbekannte Täter in den vergangenen zwei Wochen mehrfach in Meckenheim Beregner gestohlen hatten. In der Zeit zwischen Samstag, 17 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr, wurden bei Haßloch ein hydraulischer Oberlenker und eine Anhängerkupplung von einem Fendt-Traktor, der an eine Beregnungspumpe angeschlossen war, entwendet. Der Wert beträgt etwa 2500 Euro. Der Diebstahl ereignete sich einen knappen Kilometer östlich der Auffahrt Haßloch auf die A 65 Richtung Ludwigshafen und wenige hundert Meter südlich der Autobahn (Gewanne „Stutsgewanne“ in der Nähe des Autobahnparkplatzes Spechtersee. Die Polizeiinspektion Haßloch bittet um Hinweise von Zeugen des Diebstahls oder von Personen, denen im genannten Bereich Fahrzeuge oder Personen aufgefallen sind: Telefon 06324/9330, E-Mail pihassloch@polizei.rlp.de.