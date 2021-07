Auch zum Ende der Woche hat es in Neustadt keinen neuen Corona-Fall gegeben. Darüber hat das Gesundheitsamt am Freitag informiert. Im Kreis Bad Dürkheim sind seit Donnerstag zwei neue Infektionen dazu gekommen. Laut der Behörde gibt es derzeit 24 aktive Infektionen im Kreisgebiet, in Neustadt sind es neun. Die Sieben-Tage-Inzidenz (Anzahl der Infektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) bleiben niedrig: 3,8 in Neustadt und 3,0 im Kreis. Für den Kreis Südliche Weinstraße und Landau meldet das dortige Gesundheitsamt zwei neue Corona-Infektionen.