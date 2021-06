Zum zweiten Mal in Folge hat das Gesundheitsamt des Landkreises Bad Dürkheim für Neustadt in dieser Woche keine Corona-Neuinfektion gemeldet. Laut der Behörde gibt es in der Stadt aktuell sechs aktive Infektionen. Im Kreis Bad Dürkheim ist von Dienstag auf Mittwoch eine neue Infektion gemeldet worden. Hier sind aktuell 13 Menschen an Covid-19 erkrankt. Die Sieben-Tage-Inzidenz (Anzahl der Infektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) ist im Kreis Dürkheim laut Landesuntersuchungsamt nun auf 2,3 gesunken. In Neustadt liegt der Wert unverändert bei 9,4. Dies liegt unter anderem an den vier Neuinfektionen, die übers Wochenende aufgetreten waren und somit noch Teil der Wochenbetrachtung sind. In Landau und im Kreis Südliche Weinstraße hat es ebenfalls keine neue Corona-Infektion gegeben, teilt das dortige Gesundheitsamt mit. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Südliche Weinstraße bleibt damit bei 0,0.