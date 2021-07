In Neustadt hat es am Mittwoch keine neue Corona-Infektion gegeben. Darüber hat das Gesundheitsamt des Landkreises Bad Dürkheim informiert. Auch am Dienstag hatte die Behörde keinen weiteren Covid-19-Fall in der Stadt gemeldet. Auch für den Kreis Bad Dürkheim meldet die Behörde am Mittwoch: keine Neuinfektion. Damit sind derzeit in Neustadt zehn aktive Infektionen bekannt, im Kreis sind es 21. Mit Blick auf die Sieben-Tage-Inzidenzen (Anzahl der Infektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) bedeuten die aktuellen Zahlen einen leichten Rückgang: im Kreis Bad Dürkheim auf 4,5 und in Neustadt auf 3,8. In Landau und im Kreis Südliche Weinstraße hat es nach Angaben des dortigen Gesundheitsamts seit Dienstag vier Neuinfektionen gegeben. Die Inzidenz im Kreis Südliche Weinstraße liegt bei 2,7.