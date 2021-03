Insgesamt 25 Corona-Neuinfektionen hat die Kreisverwaltung Bad Dürkheim am Mittwochnachmittag gemeldet – 18 im Landkreis Bad Dürkheim, sieben in Neustadt. Im Kreisgebiet haben sich vier Menschen mit der britischen Variante des Coronavirus infiziert, in Neustadt eine weitere Person. Somit haben sich im Landkreis bislang 157 Menschen mit der Virusvariante infiziert, in Neustadt 58. Zudem gab es im Kreis bislang eine Infektion mit der brasilianischen Variante. Aktuell sind im Kreis 281 aktive Covid-19-Infektionen bekannt, in Neustadt 79. Die gute Nachricht: In den vergangenen Tagen gab es keinen Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus zu beklagen.

Im Landkreis Südliche Weinstraße und in Landau sind nach Angaben der Kreisverwaltung in Landau seit Dienstag 14 weitere Corona-Fälle gemeldet worden.