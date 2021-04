Zum zweiten Mal in dieser Woche hat die Feuerwehr am Mittwochnachmittag einen Flächenbrand an der B 39 bei Geinsheim löschen müssen. Wie schon am Montag war eine Rauchsäule bei einem Wirtschaftsweg bei der Brücke an den Osterwiesen zu sehen. Die 15 Einsatzkräfte hatten den Brand nach etwa 20 Minuten unter Kontrolle. Ein Feuerwehrmann pflügte zudem die Fläche mit einem Schlepper um, um ein Ausbreiten des Feuers zu verhindern. Die Brandursache ist noch unklar.