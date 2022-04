127 neue Corona-Infektionen gibt es in Neustadt. Darüber hat das beim Kreis Bad Dürkheim angesiedelte Gesundheitsamt am Mittwoch informiert. Für den Landkreis wurden 336 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Laut der Behörde sind derzeit 8658 aktive Infektionen im Kreis bekannt, in Neustadt sind es 3529. Für Landau und den Kreis Südliche Weinstraße hat das dortige Gesundheitsamt am Mittwoch 499 weitere Corona-Fälle gemeldet. Dort gibt es auch einen weiteren Todesfall: In Landau ist ein Mann an oder mit Covid-19 gestorben.