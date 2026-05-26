Bei der 623. Geißbockversteigerung in Deidesheim ist die stolze Summe von 8700 Euro erzielt worden – noch einmal 1000 Euro mehr als 2025.

Die Mess-Latte lag hoch bei dieser 623. Geißbockversteigerung. Im vergangenen Jahr hatte der Tributbock, den die Stadt Lambrecht jährlich nach Deidesheim bringt, 7700 Euro erbracht, das war zu diesem Zeitpunkt ein Rekord. Dazu war 2025 das Jahr, in dem der historische Brauch in das bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Unesco-Kulturerbes aufgenommen wurde und damit überregional Aufmerksamkeit auf sich zog.

Würde das zu toppen sein? Auktionator Markus Wahl nahm die Frage nicht so wichtig. Es gehe ja nicht um Rekorde, sondern um den Spaß und – vor allem – um den Erhalt der Tradition, stellte er im Vorfeld klar. Aber wenn eine schöne Summe dabei herumkomme, sei das natürlich umso besser. Schließlich komme das Geld ja der Stadt zugute.

Doch als es dann so weit war, ging alles Schlag auf Schlag. Zwar startete die Versteigerung mit einer Verspätung von drei Minuten, Wahl hatte dafür aber eine pragmatische Lösung: Er stellte die Uhr auf der Bühne, die entscheidend für den dritten Hammerschlag ist, einfach ein paar Minuten zurück. Kaum hatte er die Auktion eröffnet, schnellten die Finger in die Höhe. Innerhalb von zehn Sekunde waren 1000 Euro erreicht. Und das Tempo wurde nicht langsamer.

Ein Geschenk zum Jubiläum?

Wahl kam kaum dazu, dem Publikum einzuheizen, was ja ein bedeutender Teil der Gaudi ist. Schließlich ist der Deidesheimer, der nun zum elften Mal den Tributbock unter den Hammer brachte, für seine flotten Sprüche bekannt. Erst bei 5000 Euro war zwischen den Hunderter-Schritten ein bisschen Luft für ihn, um potentielle Steigerer ein bisschen zu sticheln. Wäre das hübsche Tier – ein gut gebautes Exemplar der Rasse Thüringer Waldziege – nicht ein schönes Geschenk zum Jubiläum? Wenn man beispielsweise 120 Jahre alt wird wie der Pfälzerwald-Verein? Oder zum Geburtstag, wenn man gerade 75 Jahre alt geworden ist wie Alt-Bürgermeister Manfred Dörr? Auch als Maskottchen für die Landesgartenschau in Neustadt bot Wahl den Geißbock an – erfolglos.

Doch die Show lief auch ohne ein Angebot aus Neustadt prächtig weiter. Vielleicht überzeugte Wahl ja mit seinem Hinweis, dass so ein Geißbock einen positiven Einfluss auf die „Work-Life-Balance“ habe? Bei 6300 Euro hieß es dann zum ersten Mal „zum Eeersten ...“ – woraufhin es in rasantem Tempo weiterging bis 7000 Euro. Riesenapplaus auf dem Marktplatz. Nun war die Chance da, das Rekordniveau des vergangenen Jahres zu erreichen. Bei 8000 Euro war das Publikum schon außer sich vor Begeisterung, doch die Sache war noch nicht zu Ende. Am Ende fiel der Hammer bei 8700 Euro.

Künftig wieder bei Züchter Wittmann

Ein junger Mann und eine junge Frau kämpften sich vor zur Bühne: Tim Dambach und seine Cousine Kerstin Kraus, beide vom Führungsteam der Firma Otto Dambach GmbH aus Maxdorf. Sein Vater habe die Idee gehabt, bei der Versteigerung mitzumachen, erzählte Tim Dambach. Die Firma, ein Familienunternehmen, in dem nun schon die dritte Generation eingestiegen ist, wolle mit dem Geißbock Werbe-Aufnahmen machen und ihn ansonsten wieder dorthin zurückbringen, wo er herkommt: zu Züchter Oliver Wittmann. Damit dürfte sichergestellt sein, dass der Tierschutz, dessen Einhaltung zu den Vertragsbedingungen gehört, gewährleistet ist.

„Timm-Niklas“ darf künftig also wieder auf der Weide stehen statt auf der Bühne. Wobei er sich dort am Dienstag vorbildlich verhalten hat. Möglicherweise lag das daran, dass sein gleichnamiger Besitzer und dessen Ehefrau Anna offensichtlich ein enges freundschaftliches Verhältnis zu dem Tier aufgebaut haben. Grüne Blätter und Streicheleinheiten gab es jedenfalls jede Menge, und „Timm-Niklas“ blieb brav und geduldig stehen – während auf der Bühne das „Stadtgericht“ tagte, die Kolpingkapelle spielte und Schüler einen Wettkampf im Fass-Schlüpfen austrugen.