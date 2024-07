American-Football-Oberligist Haßloch 8-Balls hat erneut ein Heimspiel. Gegen den Gegner haben die Pfälzer bislang alle Spiele gewonnen.

Zwei Wochen nach der 6:24-Niederlage gegen die Hadamar Black Goats trifft American-Football-Oberligist Haßloch 8-Balls am Sonntag, 15 Uhr, in seinem zweiten Heimspiel in Folge auf die Wetzlar Wölfe. „Ich erwarte ein spannendes Duell, da beide Teams viel Erfahrung und Ehrgeiz mitbringen“, sagt Martin Schmitt von den 8-Balls. In der Tabelle der Oberliga Hessen/ Rheinland-Pfalz/Saar belegen die Hessen den dritten und die Haßlocher nach einem Sieg und zwei Niederlagen den vorletzten Platz.

Die Wetzlar Wölfe gehören seit 2017 ununterbrochen der Oberliga an. „Wir haben bisher alle Spiele gegen Wetzlar gewonnen. Unsere bisher letzten Begegnungen mit den Wölfen liegen allerdings schon sieben Jahre zurück und sagen deshalb natürlich nichts über die aktuelle Form des Teams aus“, sagt Schmitt. In dieser Saison haben die Wetzlar Wölfe bereits zwei Spiele absolviert, von denen sie eines gewonnen, eines verloren haben. Schmitt: „Diese gemischte Bilanz zeigt, dass sie schlagbar sind, aber gleichzeitig auch ernstzunehmende Gegner bleiben.“

„Für uns wird es darauf ankommen, die richtigen Lehren aus unseren bisherigen Spielen zu ziehen und mit voller Konzentration und Einsatz ins Spiel zu gehen. Unsere Defense und Offense müssen auf den Punkt funktionieren, um die Wölfe in Schach zu halten und selbst zu punkten. Die vergangenen Siege gegen die Wölfe sind eine motivierende Erinnerung, doch wir dürfen uns nicht darauf verlassen und müssen mit frischem Ehrgeiz und Strategie ins Spiel gehen“, ergänzt Schmitt.