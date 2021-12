Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gibt es in Neustadt ein weiteres Todesopfer zu beklagen. Laut Mitteilung des Gesundheitsamts vom Dienstag ist eine ungeimpfte, über 80 Jahre alte Person an oder mit Covid-19 verstorben. Bereits übers Wochenende waren zwei Todesfälle gemeldet worden. Damit erhöht sich die Anzahl der pandemiebedingten Todesopfer auf 51. Außerdem sind seit Montag 28 neue Infektionen in der Stadt gemeldet worden. Die Inzidenz (Anzahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) ist zwar auf 620,9 gesunken, dennoch bleibt Neustadt damit Spitzenreiter in ganz Rheinland-Pfalz. Im Landkreis Bad Dürkheim hat es innerhalb von 24 Stunden 37 Neuinfektionen gegeben. Dort liegt die Inzidenz bei 348,1. Für den Kreis Südliche Weinstraße und Landau meldete das dortige Gesundheitsamt am Dienstag 200 weitere Infektionsfälle sowie zwei Verstorbene (eine Person aus Landau und eine aus der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern).