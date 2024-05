In der Nacht auf vergangenen Montag, 6. Mai, sind in Neustadt erneut Wahlplakate der AfD zerstört worden. Das teilt der Vorsitzende des Kreisverbands, Martin Rössler, mit. Betroffen seien über 60 Plakate in der Louis-Escande-Straße sowie 26 in der Speyerdorfer Straße zerrissen oder beschmiert worden oder seien ganz verschwunden. Laut Rössler hat der Kreisverband am 9. Mai Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet. „Bei der Landtags- und Bundestagswahl 2021 wurden nicht annähernd so viele Plakate zerrissen oder beschmiert wie aktuell“, meint er. Es ist die zweite Meldung dieser Art innerhalb der letzten Woche. Auch von CDU und Bündnis 90/Die Grünen liegen Anzeigen bei der Polizei vor, weil Wahlplakate zerstört oder entfernt worden waren.