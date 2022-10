Sie waren am Samstag auch in der Fußgängerzone unterwegs, laut Polizei aber zudem auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Adolf-Kolping-Straße: Zwei Frauen, die angeblich im Auftrag der „Tafel“ Rosen verschenkten und im Gegenzug um eine Spende baten. Die „Tafel“ Neustadt-Haßloch hat allerdings wiederholt in den Medien darauf hingewiesen, dass sie weder Straßen- noch Haustürsammlungen durchführt. Das bestätigt nun auch die Polizei: Ermittlungen hätten ergeben, dass die Frauen „Bettelbetrügerinnen“ gewesen seien. Eine sofortige Fahndung sei aber erfolglos geblieben. Hinweise möglicher Zeugen oder Geschädigter nimmt die Polizei telefonisch unter 06321 854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.