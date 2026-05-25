Übers Wochenende hat es die Neustadter Polizei in drei Fällen mit Unfallflucht zu tun bekommen.

Am Freitagabend parkte ein 26-Jähriger seinen BMW X5 zwischen 17 und 19.45 Uhr auf einem Parkplatz an einem Spielplatz in der Robert-Stolz-Straße. Als er am Abend zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte der Mann fest, dass sein Auto an der linken Fahrzeugseite zerkratzt war. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Weitere Angaben zum Unfallhergang wurden in diesem Fall nicht gemacht.

Der zweite Fall ist am Samstag passiert. Hier wurde ein Kia zwischen 14 und 16.49 Uhr in der Rotkreuzstraße geparkt. Als der Eigentümer an sein Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Sachschaden an der linken Fahrzeugseite fest. Die Schadenshöhe beträgt nach Angaben der Polizei circa 750 Euro. Der bislang unbekannte Verursacher dürfte beim Vorbeifahren das geparkte Fahrzeug touchiert und sich dann unerlaubt vom Unfallort entfernt haben.

In beiden Fällen bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen: Telefon 06321 8540.

Dagegen hat die Polizei den dritten Fall schon aufklären können. Dabei stieß bereits am Donnerstag gegen 12.30 Uhr ein Wohnmobilfahrer in der Schulstraße beim Rückwärtsfahren gegen ein Einfamilienhaus. Der Mann fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Fahrer konnte jedoch ermittelt werden. Nun muss sich der 68-jährige Fahrer in einem Strafverfahren verantworten. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf 1200 Euro.