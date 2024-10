Wenn Läden und Gastronomen zum verkaufsoffenen Erlebnissonntag am 3. November einladen, ist erstmals auch der Hausratladen der Tagesbegegnungsstätte Lichtblick mit dabei.

Wie die Begegnungsstätte mitteilt, sind die Ladenflächen in der Talstraße 5 von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Das Team des Hausratladens will nach eigenen Angaben dem Begriff „Erlebnissonntag“ gerecht werden und einen solchen auch für Menschen in besonderen Lebenslagen ermöglichen. Ziel sei „mehr Teilhabe von bedürftigen Menschen am öffentlichen Leben durch ein armutsfreundliches Einkaufserlebnis“.