Das Stadtmarketing weist im Vorfeld des Erlebnissonntags noch einmal auf die Anreisemöglichkeiten hin. Außerdem wird es ein besonderes Shuttle-Angebot geben.

Das Programm für Sonntag ist ziemlich voll: Es reicht von Elwetritscherennen über den Bauernmarkt bis hin zur Weinprobe „Weißwein im Glas“ und den geöffneten Geschäften. Damit Gäste die Angebote möglichst stressfrei besuchen können, weist das Stadtmarketing auf die kostenfreien Parkmöglichkeiten im Weinstraßenzentrum auf dem Parkplatz neben der Globus-Tankstelle hin. Von dort fährt ein kostenloser Shuttle-Service zwischen 10 und 19 Uhr im Zehn-Minuten-Takt Richtung Bahnhofsvorplatz. Die Haltestelle Globus im Weinstraßenzentrum ist in Höhe der Waschstraße zu finden. Auch an Fahrradfahrer habe man gedacht, betont das Stadtmarketing und verweist auf Abstellmöglichkeiten am Eingang zur Hauptstraße (Höhe Commami), im Rathausinnenhof, an der Laustergasse/Kellereistraße und am Hetzelplatz.

Zudem bringt ein Shuttle Gäste vom Hauptbahnhof zum Andergasser Fest in Hambach. Die erste Abfahrt ist um 10.30 Uhr an Bussteig E. Die Strecke führt über Hambach-Mittelhambach und Diedesfeld-Haltestelle Am Dorfplatz (Andergasser Fest) und wird bis 18.15 Uhr bedient.