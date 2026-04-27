Am Sonntag, 3. Mai, findet der zweite Neustadter Erlebnissonntag statt. Die besondere Attraktion ist das Elwetritscherennen, bei dem ganz neue Fabelwesen präsentiert werden.

„Wahnsinn“ – Rainer Nosbüsch vom Lions-Club kann selbst kaum glauben, wie schnell sich das Elwetritscherennen als fester Bestandteil im Neustadter Jahreskalender etabliert hat. Am 3. Mai findet es ab 12 Uhr zum vierten Mal statt, den Startschuss am Floßbach in Höhe des Roxy-Kinos übernimmt Oberbürgermeister Marc Weigel. Der Zieleinlauf ist in Höhe des Spielplatzes, wo die Organisatoren (Lions-Club, Soku, Willkomm-Gemeinschaft und Tourist, Kongreß und Saalbau GmbH, TKS) wieder ein buntes Programm mit Livemusik und Hüpfburg auf die Beine stellen.

Das bunte Treiben hat in den Vorjahren jeweils rund 1000 Neugierige in die Wallgasse gelockt. Nosbüsch ist zuversichtlich, dass dies in diesem Jahr ähnlich sein wird. Der Vorverkauf für die 1111 Rennlizenzen laufe gut. Eine Lizenz kostet zehn Euro. Wer mitmacht, unterstützt damit Neustadter Projekte, sagt Nosbüsch. In den Vorjahren habe man immer rund 6000 Euro, die beim Elwetritscherennen als Erlös übrig geblieben waren, spenden können. In diesem Jahr werden die Jugend-forscht-AG und die Soku unterstützt.

Elwetritsche als Weltkulturerbe?

Nosbüsch ist froh, dass die Organisation weitgehend abgeschlossen ist. Die neuen Elwetritsche, die alle Käufer der Rennlizenzen als Dankeschön bekommen, seien eingetroffen. Sie seien in China aufwendig produziert worden und erstrahlen in den sechs verschiedenen Farben der Landesgartenschau. „Die Elwetritsche mussten zum Teil von Hand angemalt werden, daher haben wir die Lizenzgebühr etwas erhöht“, so Nosbüsch. Die Gummitiere seien per Container aus China über Afrika nach Deutschland verschifft worden – und sind inzwischen in Neustadt angekommen. Die Geschenk-Elwetritsche können alle Inhaber von Rennlizenzen nach der Zielankunft bei der Preisausgabe bekommen. Dort werden direkt auch die Preise für die 111 schnellsten Elwetritsche sowie der Trostpreis für die langsamste ausgegeben. „Dass man für die Lizenz zudem noch einen Gutschein für ein Globus-Fleischkäsebrötchen bekommt, kommt bei vielen extrem gut an“, betont Nosbüsch.

Die neuen Danke-Elwetritsche seien bewusst als Deko oder für die Badewanne gedacht. Fürs Rennen setze man auf die bewährten Elwetritsche, die ansonsten bei der TKS eingelagert werden. Die seien mit einem besonderen Gewicht versehen und dadurch in der Lage, die Strecke auf dem Floßbach zurückzulegen, so Nosbüsch. Grinsend ergänzt er: „Ich weiß, dass die Elwetritsche schon fleißig für den 3. Mai trainieren nachts im Pfälzerwald.“ Rennlizenzen gibt es bei der Tourist-Information, bei der Buchhandlung Quodlibet und bei Fahrrad Trimpe sowie online unter www.elwetritsche-rennen.de. Am 3. Mai werden zudem noch die alten Danke-Elwetritsche für fünf Euro im Zielbereich verkauft, sagt Nosbüsch. Er dankt den Sponsoren für die Preise: Dazu zählen laut Nosbüsch ein Kinderfahrrad von Fahrrad Trimpe, ein Outdoor-Camping-Grill der Autovermietung Mattern, Wochentrainingsgutscheine von Pfitzenmeier und ein Familienticket fürs Kuckucksbähnel.

Geschäfte ab 13 Uhr geöffnet

Er hofft gemeinsam mit Frank Sobirey auch deshalb wieder auf eine große Resonanz, da die beiden Haardter einen offiziellen Antrag eingereicht haben, dass die Elwetritsche als immaterielles Kulturerbe anerkannt werden – so wie dies im Vorjahr in Lambrecht und Deidesheim mit der Geißbockversteigerung gelungen sei. Sie hätten ein umfangreiches Dokumentenpaket abgegeben und grundsätzlich positive Signale bekommen. Nun fehle noch der Nachweis, dass es rund um die Elwetritsche eine „gelebte Tradition“ gebe: „Je mehr am Sonntag los ist, desto besser unsere Chance in Sachen Kulturerbe“, meint Nosbüsch.

Blick auf die Stände beim deutsch-französischen Bauernmarkt. Foto: Biosphärenreservat/Klaus Venus/oho

Er betont: „Wir wollen auf den Erlebnissonntag einstimmen und hoffen, dass viele danach noch in die Stadt gehen.“ Dort öffnen von 13 bis 18 Uhr die Läden zum verkaufsoffenen Sonntag. Außerdem sind von 11 bis 18 Uhr die rund 40 Stände des deutsch-französischen Biosphären-Bauernmarkts geöffnet. Zu finden sind die Anbieter auf dem Marktplatz und auf dem Juliusplatz. Laut Stadt werden verschiedene Spezialitäten von der Weinstraße, aus dem Pfälzerwald und aus den Nordvogesen angeboten. „Weißwein im Glas“ lautet diesmal das Motto der Weinprobe im Ratssaal im Rathaus, die von 13 bis 18 Uhr angeboten wird. Der Eintritt beträgt 20 Euro im Vorverkauf und 22 Euro an der Tageskasse. Wasser ist im Preis inbegriffen. Es können zudem auch Einzeltickets für die Verkostung einzelner Weine erworben werden. Wer Neustadt erleben und die Weinprobe besuchen möchte, kann ab 11 Uhr an einer historischen Altstadtführung teilnehmen. Karten für Weinprobe und Stadtführung gibt es in der Tourist-Information oder online bei der Stadt.

Damit Besucher der Stadt möglichst stressfrei und umweltfreundlich anreisen können, wird es am 3. Mai einen kostenlosen Shuttle-Service geben. Dieser verkehrt von 10 bis 19 Uhr im Zehn-Minuten-Takt zwischen dem Weinstraßenzentrum (Haltestelle Globus – Einstieg auf Höhe der Waschstraße) und der Innenstadt (Haltestelle Bahnhofsvorplatz). Kostenlose Parkmöglichkeiten gibt es laut Stadt im Weinstraßenzentrum auf dem Parkplatz neben der Globus-Tankstelle.